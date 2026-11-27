A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4 TORINO-TRIESTE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione del viadotto Noventana, dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, in direzione della A4 Torino-Trieste.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, corso 1 maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscita 13 Corso Stati Uniti ed entrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.