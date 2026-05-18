A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4 TORINO-TRIESTE

Roma, 18 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, in direzione della A4 Torino-Trieste.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova, sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, corso 1° maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscire allo svincolo 13 corso Stati Uniti e rientrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.