A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Sud, percorrere SS516 Piovese, Corso 1° MAGGIO, Corso Esperanto, Corso Kennedy, uscita n°13 Corso Stati Uniti e rientrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.