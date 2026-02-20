A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova.
Si precisa che l’area di parcheggio “Quattro Vie est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di lunedì 23 e fino alla riapertura del tratto.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 a Villamarzana Rovigo sud;
per i restanti veicoli: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 a Villamarzana Rovigo sud.