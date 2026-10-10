A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO PADOVA

Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova.

Di conseguenza, la stazione di Occhiobello sarà contestualmente chiusa in entrata verso Padova; si ricorda che la stazione di Occhiobello è chiusa, in modalità continuativa, in entrata in direzione Bologna, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e la riapertura è prevista il 20 ottobre.

L’area di parcheggio “Quattro vie est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.

In alternativa si consigliai:

per la chiusura del tratto: i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.

I restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

per la chiusura dell’entrata di Occhiobello verso Padova: Villamarzana Rovigo sud;

per la chiusura dell’entrata di Occhiobello verso Bologna: Ferrara nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.