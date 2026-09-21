A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO PADOVA

Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova.

Di conseguenza, la stazione di Occhiobello sarà chiusa in entrata verso Padova; si precisa che la stazione di Occhiobello rimane chiusa in entrata verso Bologna, fino alle 6:00 del 18 ottobre, in modalità continuativa, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

L’area di parcheggio “Quattro Vie est”, situata nel suddetto ratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.