A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO PADOVA
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 1 alle 5:00 di venerdì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova.
Si precisa che la stazione di Occhiobello sarà contestualmente chiusa in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di parcheggio “Quattro vie est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per la chiusura del tratto, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.
I restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;
per la chiusura dell’entrata di Occhiobello, verso Padova: Villamarzana Rovigo sud;
per la chiusura dell’entrata di Occhiobello, verso Bologna: Ferrara nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.