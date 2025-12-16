A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo, verso Padova.

Di conseguenza, le stazioni di Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud saranno chiuse in entrata verso Padova; inoltre, la stazione di Villamarzana Rovigo sud non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Bologna.

Nel suddetto tratto, sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Adige est”, mentre l’area di parcheggio “Quattro vie est” sarà chiusa dalle 19:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.