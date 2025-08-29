A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo, verso Padova.

Si precisa che la stazione di Villamarzana Rovigo sud non sarà raggiungibile in uscita provenendo da Bologna e sarà chiusa in entrata, verso Padova.

Nella stessa notte e fino alla riapertura del tratto, saranno chiuse dalle 20:00 l’area di servizio “Adige est” e dalle 19:00 l’area di parcheggio “Quattro Vie est”, fino alla riapertura del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Occhiobello, percorrere la SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, la SS16 Adriatica e fare rientro in A13 dalla stazione di Boara.