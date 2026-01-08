A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 5 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo, verso Padova.

Di conseguenza, la stazione di Villamarzana Rovigo sud sarà chiusa in entrata verso Padova e inoltre, non sarà raggiungibile l’uscita per chi proviene da Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto, mentre l’area di parcheggio “Quattro vie est”, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara;

per la chiusura dell’entrata di Occhiobello e di Villamarzana Rovigo sud verso Padova: Boara.