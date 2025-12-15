A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARANORD VERSO BOLOGNA

Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del “ponte sul fiume Po”, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.