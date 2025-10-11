A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA
Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.
L’area di servizio Po ovest, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.