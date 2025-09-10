A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma,10 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di rimozione della passerella pedonale di collegamento tra le Aree di Servizio “Po est” e “Po ovest”, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.