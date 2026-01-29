A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA
Roma, 29 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di domenica 1 alle 5:00 di lunedì 2 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord, verso Bologna.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Po Ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Occhiobello, percorrere la SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, la SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, la SP19, per rientrare in A13 alla stazione di Ferrara Nord.