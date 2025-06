A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 3 giugno 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione giunti del ponte “sul fiume Po”, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Di conseguenza, l’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.