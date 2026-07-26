A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 26 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

L’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria e Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 Via Eridania, Via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, Via Nazionale, Via Padova, Via Guglielmo Marconi, Via Modena, Via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.