A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 25 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul fiume Po”, dalle 22:00 di sabato 28 febbraio alle 6:00 di domenica 1 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

L’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.