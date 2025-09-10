A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di rimozione della passerella pedonale di collegamento tra le Aree di Servizio “Po est” e “Po ovest”, dalle 21:00 di venerdì 12 alle 7:00 di sabato 13 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord in entrambe le direzioni, verso Bologna e verso Padova.

Le aree di servizio “Po ovest” e “Po est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Bologna e verso Padova, chiuderanno con un’ora di anticipo.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord;

verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.