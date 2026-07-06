A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiuso il tratto Occhiobello-Ferrara nord, verso Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione.

L’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord;

-dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 luglio, sarà chiuso il tratto Ferrara nord-Occhiobello, verso Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello