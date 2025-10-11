A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOSELICE-TERME EUGANEE VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONSELICE-TERME EUGANEE VERSO PADOVA
Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Terme Euganee, verso Padova.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
-per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: SP5, SR104, via Giuseppe Verdi, SP92, SP14 Conselve via Padova-via Ponte di Riva, SP17, SP9, Due Carrare e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee;
-per gli altri veicoli: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: via San Pietro Viminario, SS16, Battaglia Terme, SP9 – via Mincana e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.