A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONSELICE-TERME EUGANEE VERSO PADOVA
Roma, 28 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Terme Euganee, verso Padova.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: SP5, SR104, via Giuseppe Verdi, SP92, SP14 Conselve via Padova, via Ponte di Riva, SP17, SP9, Due Carrare e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee;
per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: via San Pietro Viminario, SS16, Battaglia Terme, SP9, via Mincana e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.