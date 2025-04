A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONSELICE-TERME EUGANEE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 aprile 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di sostituzione della linea elettrica, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Terme Euganee, in entrambe le direzioni, Padova e Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

verso Padova:

i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: SP5, SR104, via Giuseppe Verdi, SP92, SP14 Conselve via Padova-via Ponte di Riva, SP17, SP9, Due Carrare e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee;

gli altri veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, potranno percorrere la viabilità ordinaria: via San Pietro Viminario, SS16, Battaglia Terme, SP9 – via Mincana e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee;

verso Bologna:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, Due Carrare, SP17, SP14 Conselve Via Padova -via Ponte di Riva, Via Giuseppe Verdi – SP92, SR104, SP5 e rientrare in A13 alla stazione di Monselice;

per gli altri veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9 – via Mincana Battaglia Terme SS16, via San Pietro Viminario e rientrare in A13 alla stazione di Monselice.