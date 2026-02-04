A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONSELICE-BOARA

Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: via San Pietro Viminario, via Orti, SP5, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Roma e rientrare in A13 alla stazione di Boara.