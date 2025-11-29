A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONSELICE-BOARA VERSO BOLOGNA

Roma, 29 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: via San Pietro Viminario, via Orti, SP5, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Roma e rientrare in A13 alla stazione di Boara.