A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONSELICE-BOARA VERSO BOLOGNA
Roma, 2 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: via San Pietro Viminario, via Orti, SP5, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Roma e rientrare in A13 a Boara.