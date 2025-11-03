A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al al potenziamento e ammodernamento del ponte che sovrappassa la linea ferroviaria “Ferrara-Suzzara”, dalle 21:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.