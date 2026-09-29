A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA
Roma, 29 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la D23 Diramazione di Ferrara sud, la Tangenziale ovest di Ferrata, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.