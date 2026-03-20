A13 BOLOGNA.PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione cavi, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, e proseguire sulla SS723, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.