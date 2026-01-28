A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA
Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, verso Padova.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Ferrara Sud percorrere la Tangenziale Ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e fare rientro in A13 dalla stazione di Ferrara Nord.