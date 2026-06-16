A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA

Roma, 16 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 verso Padova alla stazione di Ferrara nord.