A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA

Roma, 11 febbraio 2026- Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.