A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 20 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del “ponte Calcarata”, dalle 22:00 di domenica 23 alle 5:00 di lunedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la D23 Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.