Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “Calcarata”, dalle 22:00 di domenica 2 alle 5:00 di lunedì 3 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, immettersi sul Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi (D23), percorrere poi la SS64 Porrettana, la SP20 e via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.