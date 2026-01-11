A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA
Roma, 11 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi )D23), la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.