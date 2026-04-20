A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA. CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FERRARA SUD. D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SS64-SS16 VERSO PORTO GARIBALDI
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA. CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FERRARA SUD. D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SS64-SS16 VERSO PORTO GARIBALDI
Roma, 20 aprile 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, è stato aggiornato l’itinerario alternativo relativo alla chiusura prevista nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile.
Di seguito il programma aggiornato delle chiusure sulla A13 Bologna-Taranto e sulla D23 Diramazione per Ferrara:
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 22 APRILE
Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di posa cavi:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la D23 Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 verso Bologna alla stazione di Altedo;
-sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altedo, al km 20+500, o di Ferrara nord, al km 41+900.
Sulla D23 Diramazione per Ferrara per consentire lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza:
-sarà chiuso il tratto compreso tra la SS64 Porrettana e la SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana (via Bologna), percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna), la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SR495, con rientro allo svincolo Portomaggiore-Migliorino.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 23 APRILE
Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di posa cavi:
-sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altedo, al km 20+500, o di Ferrara nord, al km 41+900.