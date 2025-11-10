A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori manutenzione, dalle 21:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara sud – Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.