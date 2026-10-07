A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 7 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della linea elettrica aerea, dalle 23:00 di sabato 10 alle 5:00 di domenica 11 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
-verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20 e rientrare in A13 alla stazione di Altedo;
verso Padova: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la SP20, via Chiavicone, la SS64 Porrettana, il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.