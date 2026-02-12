A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 12 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di domenica 15 alle 5:00 di lunedì 16 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi (D23), la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo;
verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la SP20, via Chiavicone, la SS64 Porrettana e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.