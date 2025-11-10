A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ammodernamento del ponte “sul fiume Po”, dalle 21:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova. L’area di servizio Po est, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 ad Occhiobello.