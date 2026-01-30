A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA
Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di sabato 31 gennaio alle 6:00 di domenica 1 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara Nord e Occhiobello, verso Padova.
Nelle stesse notti, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Po Est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Ferrara Nord, percorrere la SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, la SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, la SR6 via Eridania, per rientrare in A13 dalla stazione di Occhiobello.