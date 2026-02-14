A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul fiume Po”, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.

L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.