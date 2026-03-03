A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA
Roma, 3 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative all’ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.
L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, Via Santa Maria Maddalena, SR.6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.