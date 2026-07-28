A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA
Roma, 28 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 31 luglio alle 6:00 di sabato 1 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.
L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:30-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Ferrara nord, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania, e rientrare in A13 a Occhiobello.