A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 8 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte sul fiume Po, dalle 22:00 di domenica 11 alle 5:00 di lunedì 12 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.

L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.