A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 29 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del viadotto “FS Ferrara-Suzzara”, dalle 22:00 di sabato 1 alle 6:00 di domenica 2 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi poi sul Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi (D23) e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.