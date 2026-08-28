A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 00:00 alle 6:00 di domenica 30 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Ferrara nord, percorrere la SP19, via Eridano, Via Modena, la SP69, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, la D23 Diramazione di Ferrara sud e fare rientro in A13 alla stazione di Ferrara sud.