A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA E CHIUSA L’ENTRATA DI FERRARA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA E CHIUSA L’ENTRATA DI FERRARA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Ferrara nord sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, D23 Diramazione per Ferrara e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud;
per la chiusura dell’entrata di Ferrara nord, verso Bologna: Ferrara sud;
per la chiusura dell’entrata di Ferrara nord, verso Padova: Occhiobello.