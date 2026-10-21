A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 21 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud, verso Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.