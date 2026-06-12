A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative all’ammodernamento del ponte che sovrappassa la linea ferroviaria “Ferrara-Suzzara”, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.