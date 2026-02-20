A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 20 febbraio – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, percorrere la D23 Diramazione per Ferrara e rientrare in A13 a Ferrara sud.